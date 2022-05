Casamento comunitário foi celebrado no Minascentro (foto: Leandro Couri/D.A Press/E.M ) A Defensoria Pública de Minas Gerais oficializou a união de 51 casais no Casamento Comunitário celebrado no Minascentro, na manhã desta quinta-feira (19/05). Esta é a quinta edição do evento, que ficou suspenso por dois anos devido à pandemia de COVID-19.





O defensor público em exercício, Nikolas Katopodis, abriu o evento e celebrou o retorno da iniciativa após a interrupção por causa da pandemia.









Logo depois, um padre e um pastor deram a benção aos casais e os noivos trocaram as alianças.





Kelly e Douglas Brandania não esconderam a emoção no momento final da celebração. “Estamos juntos desde 2003 e esperamos para casar desde 2017. Esperamos poder realizar o casamento religioso no ano que vem”.





Kelly e Douglas Brandania (foto: Leandro Couri/D.A Press/E.M ) O Casamento Comunitário é destinado a pessoas de baixa renda em Belo Horizonte. O evento poupa o casal de despesas, como a publicação em edital e o assentamento, que são necessários em casamentos no cartório, e oferece cerimônia com entrada em tapete vermelho, marcha nupcial, troca de alianças, ornamentação especial, vestido de noiva, bolo fake, bem-casados e bombons, sessão de maquiagem e benção ecumênica.





Os casais inscritos ainda puderam levar familiares e amigos. No total, foram quatro convites por casal. Segundo Nikolas Katopodis, cerca de 8 mil pessoas já oficializaram sua união por meio do Casamento Comunitário, desde a primeira celebração do evento.