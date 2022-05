Noivos se preparam para casamento comunitário no Minascentro

Noivos se preparam para casamento comunitário (foto: Leandro Couri/D.A Press/E.M ) Os casais que vão participar da quinta edição do Casamento Comunitário da Defensoria Pública de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (19/05), no Minascentro, marcado para às 10 horas da manhã, estão se preparando para o evento.





Os noivos Kelly e Douglas Brandania chegaram prontos ao Minascentro e estão na expectativa do casamento.





“Estamos juntos desde 2003 e esperando para casar desde 2017. Estávamos com planos de casar no ano passado, mas a pandemia atrasou nossos planos. Queremos fazer uma cerimônia religiosa no ano que vem”, disse o casal.









“Foi tenso acordar hoje. Estou muito emocionada. É um verdadeiro sonho poder casar hoje e graças a essa cerimônia, já que muitas pessoas não tem condição de arcar com um evento desse. Parece que somos padrinhos e madrinhas dos outros casais”, disse ela.





Ronald Filipe e Bruna Bianca decidiram se casar durante a pandemia e estavam aguardando o Casamento Comunitário para oficializar a união.





“Eu não sei explicar a sensação. Parece borboletas no estômago. As pessoas acham que eu estou sentindo frio, mas não é frio, é emoção mesmo”, disse Bruna.





Kelly e Douglas Brandania (foto: Leandro Couri/D.A Press/E.M ) A noiva acordou às 4 horas da manhã para fazer o cabelo no salão de beleza e aguarda a sua vez para se maquiar no local.





Segundo Nikolas Katopodis, defensor público em exercício, ressaltou a alegria do retorno do projeto após dois anos de pandemia.





“É um evento absolutamente gratuito feito pela Defensoria Pública. Vai ser uma edição muito bonita, com muita alegria para todos os casais envolvidos. Hoje, dia 19, é o dia nacional da defensoria e é uma grande honra poder realizar este evento no dia de hoje”.





O Casamento Comunitário é uma iniciativa é destinada a casais de baixa renda em Belo Horizonte. O evento oferece cerimônia com entrada em tapete vermelho, marcha nupcial, troca de alianças, ornamentação especial, vestido de noiva, bolo fake, bem casados e bombons, sessão de maquiagem e benção ecumênica.





Nesta edição, 169 casais se inscreveram e cerca de 8.000 pessoas já oficializaram sua união por meio do Casamento Comunitário, desde a primeira celebração do evento.