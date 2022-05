Após dois anos de pandemia, casamento comunitário retorna em BH

Casamento Comunitário retorna em Belo Horizonte (foto: Divulgação/DPMG) O Casamento Comunitário da Defensoria Pública de Minas Gerais, em Belo Horizonte, será realizado no dia 19 de maio, no Minascentro, a partir das 10 horas. A quinta edição do evento, que faz parte do calendário da instituição mineira desde 2009, acontece após 2 anos de interrupção por causa da pandemia.









O Casamento Comunitário poupa o casal dessas despesas e oferece cerimônia com entrada em tapete vermelho, marcha nupcial, troca de alianças, ornamentação especial, vestido de noiva, bolo fake, bem casados e bombons, sessão de maquiagem, a partir das 7h30 do dia 19, e benção ecumênica.





Os casais inscritos ainda podem levar familiares e amigos. No total, são 4 convites por casal.





As inscrições para a quinta edição foram abertas no dia 31 de março e encerram em 19 de abril, com número de vagas limitado. Nesta edição, 169 casais se inscreveram e cerca de 8.000 pessoas já oficializaram sua união por meio do Casamento Comunitário, desde a primeira celebração do evento.









Cronograma do evento



Chegada dos casais a partir das 7h30, quando será oferecido serviço gratuito de maquiagem pelo Senac. Os casais que não forem maquiar chegarão às 9 horas, quando começará a organização da fila para a entrada na cerimônia;

Às 10 horas será a abertura do evento e pronunciamento das autoridades;

Entrada das damas e pajens e, em seguida, dos casais, ao som da marcha nupcial executada pela Academia Musical Orquestra Show da Polícia Militar de Minas Gerais;

Momento da benção ecumênica por pastor e padre;

Troca das alianças entre os casais;

Entrega simbólica da certidão de casamento para um dos casais;

Ao fim da cerimônia, os casais serão conduzidos para retirada da certidão de casamento no espaço reservado no local para cada cartório;

Na saída, cada casal receberá bombons e bem-casados;

Haverá ainda uma cabine de fotos disponível para os casais antes e depois da cerimônia e sorteio de presentes. Serão sorteados: eletrodomésticos; cesta de alimentos; serviços de cuidados pessoais; diária na suíte nupcial do Ouro Minas Palace Hotel e diária no Hotel Ramada By Wyndham Belo Horizonte Lourdes; joia da Rosália Nazareth Joias; tortas da Boca do Forno, 3 meses de academia e massagem. A defensora pública Caroline Loureiro Goulart Teixeira, que atua na organização da iniciativa, destaca que “além de celebrar o amor, a união civil garante segurança jurídica em questões como pensão, auxílios, inventários, partilha e direito de herança”.

Casamento gratuito fora da cerimônia da Defensoria Pública

O casamento com a isenção das taxas para aqueles que não têm condição de pagar os custos é um direito garantido no artigo 1.512 do código civil.





O serviço é oferecido para noivos que comprovem não ter condições financeiras de arcar com as taxas de realização. Para isso, é preciso assinar uma “Declaração de Hipossuficiência” no mesmo cartório onde será dada entrada nos documentos.