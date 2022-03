Mulher tenta acabar casamento e é esfaqueada pelo marido em Uberlândia

Crime aconteceu no bairro Pequis, zona oeste de Uberlândia (foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher de 53 anos foi esfaqueada pelo marido em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (9/3), ao tentar encerrar o casamento. Ela tentava acabar com o relacionamento há mais um ano. A casa do casal foi incendiada, mas ainda não se sabe como isso aconteceu.



A vítima mora no bairro Pequis, Zona Oeste da cidade, e foi ferida no abdômen e em um dos braços. Quem a socorreu foi a Polícia Militar (PM), que a levou até a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Planalto.

Ela segue internada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU)

Fogo



Na tentativa de achar o suspeito, a PM se deparou com a casa do casal queimada parcialmente, tendo o fogo atingido um quarto e a cozinha do imóvel. O Corpo de Bombeiros controlou o fogo.

Ainda não é possível dizer se se foi um incêndio em retaliação ao homem ou mesmo se ele provocou as chamas.