Prefeitura vai liberar vacina em livre demanda na segunda em Uberlândia

População poderá procurar salas de vacinação livremente (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação) A vacinação contra CVOID-19 por livre demanda vai ser liberada m Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a partir da próxima semana. Assim, a população não precisará esperar o agendamento para receber novas doses de imunizantes contra o coronavírus. Antes disso, durante o fim de semana, a prefeitura ainda convocará mais de 12 mil pessoas para o último mutirão da vacinação.

É preciso respeitar os prazos entre as doses e, para isso, a prefeitura vai liberar, também na segunda, ferramenta de checagem para o morador saber se está apto ou não a procurar uma dessas unidades. Será necessário que a pessoa digite os dados solicitados e o sistema fará a indicação de aptidão ou não.

A Prefeitura de Uberlândia informou que, com a incorporação destes imunizantes à rotina das salas de vacina, as doses estarão sujeitas à disponibilidade no estoque destas unidades, uma vez que quem adquire os imunizantes é o governo federal e quem define quantidade e envia as doses aos municípios mineiros é o Governo de Minas.

Mutirão





Ainda no sábado (5/3), o último mutirão de vacinação contra COVID-19, por meio de convocação, vai acontecer em Uberlândia. Está prevista a convocação de 13,2 mil adultos e adolescentes para recebimento de 2º dose ou dose de reforço.





A vacinação dentro deste último mutirão ocorrerá no UTC, cuja entrada ocorre pela Avenida Getúlio Vargas, e no Centro Municipal de Cultura. Quem for chamado vai receber a confirmação do agendamento, com o horário e o local, por meio de SMS ou e-mail.