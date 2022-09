Inscrições para o mutirão 'Direito a ter pai' começam hoje (01/9)

A paternidade é uma forte referência para a formação da afetividade, sociabilidade e identidade das crianças. (foto: Freepik/Reprodução)

O mutirão gratuito “Direito a Ter Pai", realizado pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG),está com inscrições abertas. Neste ano, o evento retornará ao seu formato presencial no dia 7 de outubro, das 8h às 17h. As inscrições vão até o dia 30 de setembro.

Anualmente o evento busca além de garantir o direito à paternidade, fomentar a estruturação da família, círculo social considerado uma forte referência para a formação da afetividade, sociabilidade e identidade das crianças.

Belo Horizonte e outras 61 unidades da Defensoria pelo estado vão participar do mutirão.

Desde a primeira edição, em 2011, o Mutirão já realizou mais de 60 mil atendimentos e cerca de 10 mil exames de DNA. Em média, 70% deles têm resultado positivo.

O serviço é gratuito e contempla exames de DNA e reconhecimento espontâneo de paternidade e maternidade. Para participar do mutirão, o solicitante deverá comprovar a ausência do nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento.

Para se inscrever, basta ir até uma unidade participante, munido da seguinte documentação: