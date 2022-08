Homem que teve a prorrogação da licença-paternidade negada será indenizado

A esposa do homem, que trabalha na rede pública de saúde, reside na Bahia (foto: TRT-MG/Divulgação )



A decisão é dos desembargadores da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG), que mantiveram, sem divergência, a sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara do Trabalho, e não cabe recurso. Enfermeiro que teve a prorrogação da licença-paternidade negada pela empregadora, em Belo Horizonte, receberá uma indenização de R$ 10 mil por danos morais.





A esposa do homem, que trabalha na rede pública de saúde, reside na Bahia. Segundo o enfermeiro, a filha do casal nasceu no dia 26 de setembro de 2021, em Salvador, e, no dia anterior, o sogro havia morrido. Para acompanhar o nascimento, ele solicitou à empresa o pedido da licença-paternidade.

Para o TRT-MG , a empresa, injustificadamente, negou o direito do trabalhador de convivência e suporte à filha recém-nascida e à esposa, durante o período de licença-paternidade. Além disso, por ele trabalhar em Belo Horizonte, enquanto a esposa reside em salvador, é ainda mais prejudicado com o prazo concedido.

Foi mantida a indenização de R$ 10 mil por danos morais e não cabe recurso.