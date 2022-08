TRT-MG abre concurso público com salários de até R$ 14 mil

(foto: Freepik/ Divulgação)



"O Tribunal disponibilizará também, no Portal da Transparência, uma página com as informações divulgadas oficialmente sobre o concurso. O espaço permite um acesso mais fácil a interessados e sociedade em geral, que poderão acompanhar o desenvolvimento do certame desde as etapas iniciais até a sua conclusão", informa o Tribunal.



Os interessados poderão se inscrever a partir de 11 de agosto e o prazo será encerrado em nove de setembro. As inscrições poderão ser feitas por meio do preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, disponível no site da Fumarc, banca organizadora do certame. Os valores da taxa de inscrições são:

R$ 110 para os cargos de analista judiciário, todas as especialidades;

R$ 90 para os cargos de técnico judiciário, todas as especialidades.

Provas

A seleção é compota pelas provas objetiva, de múltipla escolha, e discursiva,redação. Ambas são de caráter classificatório e eliminatório. Os candidatos terão o prazo de quatro horas e 30 minutos para resolver os exames que estão previstos para ser aplicados em 23 de outubro de 2022, no turno da manhã para os cargos de analista judiciário e no turno da tarde para os cargos de técnico judiciário.

É válido acrescentar que os candidatos ao cargo de técnico judiciáriona especialidade agente da Polícia Judicial, além das duas provas, também será aplicado oTeste de Aptidão Física (TAF), a data ainda será informada.

A prova objetiva conterá com 60 questões, cada uma com cinco alternativas e somente uma correta. Já a prova discursiva consistirá no desenvolvimento de um texto dissertativo sobre algum tema contemporâneo.

Remunerações

A remuneração inicial para oferta para os cargos de nível superior é de R$12.455,30, exceto para oficial de justiça avaliador federal que o ganho mensal será de R$ 14.271,70. Já para o cargo de nível médio, o valor do salário oferecico é de R$ 7.591,37.



O provimento está condicionado à disponibilidade orçamentária e à autorização expressa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. "Após o provimento dos claros de lotação referenciados, os provimentos serão realizados preferencialmente em unidades reputadas prioritárias, a critério da Administração", salienta o TRT-MG.

