'Isfriô': sensação térmica chegou a -6,4°C em BH nesta quinta (11/8)

Temperaturas nesta quinta (11) ficam entre 7,4°C e 23°C (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A madrugada foi fria nesta quinta-feira (11/8) em Minas e em Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em virtude dos ventos fortes, a 75km/h, a sensação térmica chegou a -6,4°C na região Oeste de BH, registrada na estação Cercadinho.









Em Minas, a mínima de 3,2°C ocorreu em São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste de Minas, e em Patrocínio, no Triângulo. A máxima de 32°C é esperada para o Norte de Minas.





O céu fica parcialmente nublado na Zona da Mata, Leste e Norte de Minas, e claro a parcialmente nublado nas demais áreas. Não há previsão de chuva hoje no estado.





Ainda de acordo com o Inmet, a queda na temperatura se deve ao ciclone no Sul do país, que veio trazendo ventos fortes em Minas.