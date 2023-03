DJ transforma caminhão em piscina em BH

Moradores curtem o calor intenso de Belo Horizonte com churrasco, bebida e piscina. Normal, né? Mas tem um dealhe. A piscina é improvisada em cima de um caminhão. A ação criativa aconteceu no bairro Vila Fátima, Aglomerado da Serra, região Centro-Sul da capital mineira.

A ideia veio do DJ Marcelo Mattos, nascido e criado no bairro há mais de 39 anos. "Agora na sexta-feira estávamos pensando: 'o caminhão está ai parado no final de semana, vamos fazer no caminhão para ver se dá'”, comenta.