BH está sob alerta de risco geológico até terça-feira

Moradores de áreas com encostas devem ter atenção redobrada durante o período de alerta (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Belo Horizonte está sob alerta para risco geológico até a próxima terça-feira (14/3). O aviso foi divulgado pela Defesa Civil da capital na manhã deste domingo. Os moradores devem ficar atentos aos sinais de risco de desmoronamento e desabamento de estruturas.









Caso alguns dos sinais listados abaixo sejam percebidos, o morador deve deixar o imóvel imediatamente e acionar a Defesa Civil, no número 199. O Corpo de Bombeiros, 193, também pode ser chamado em caso de emergência.





Sinais de risco para deslizamentos:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Fim de semana chuvoso

O sábado (11/3) foi marcado por pancadas de chuva em Belo Horizonte. Especialmente à noite e na madrugada de domingo, tempestades aconteceram na cidade, que registrou grandes volumes de água em curto espaço de tempo.





Entre as 19h de sábado e as 5h de domingo, choveu 66,9% do volume esperado para todo março na Região Noroeste da capital. No mesmo intervalo de tempo, choveu 49,1% do previsto para o mês na Oeste; 43,3% na Região Centro-Sul; 35,1% no Barreiro; e 34,2% na Pampulha. Em quantidades menores, todas as regionais da cidade registraram chuvas.





O cálculo do percentual esperado para o mês é feito a partir de uma média histórica registrada no período pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) entre 1991 e 2020.





A previsão do tempo para domingo indica um cenário parecido com o de ontem . As temperaturas devem seguir altas e há risco de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.