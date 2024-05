O calor intenso promete marcar presença neste final de semana em Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem chegar aos 32ºC na capital mineira neste sábado (4/5). Já mínima registrada foi de 18ºC. A máxima prevista é de 36ºC, para as regiões do Noroeste, Norte, Vale do Jequitinhonha e Triângulo Mineiro.

Segundo o instituto de meteorologia, não há expectativa de mudanças significativas na previsão do tempo nos próximos cinco dias e o calor deve permanecer. Além disso, o ar quente e seco também contribui para baixos índices de umidade relativa do ar no período da tarde em todo o estado. Ainda segundo o Inmet, mais de 600 cidades mineiras - 77% do estado - serão atingidas pelo menos até domingo (5/4) pela onda de calor.



Bloqueio atmosférico: entenda o fenômeno responsável pela onda de calor

Neste sábado, o céu fica parcialmente nublado no Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha. As demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

Previsão para o final de semana

As temperaturas seguem estáveis neste domingo. De acordo com o Inmet, a previsão é de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri e as outras regões, céu claro a parcialmente nublado, assim como hoje.

Em Belo Horizonte a máxima prevista para amanhã é de 31ºC e a mínima é de 17ºC. Já a previsão no estado indica máxima de 36ºC e mínima de 12ºC.