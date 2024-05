Com a quarta onda de calor do ano, os próximos dias devem ser de altas temperaturas na Região Sudeste do país. Em Minas Gerais, quase 80% do estado serão atingidos até domingo (5/5). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para 660 municípios. Destes, 493 estão sob alerta laranja, quando há aumento da temperatura 5ºC acima da média por três a cinco dias. No anúncio do instituto também está previsto que a onda de calor persista até a noite de segunda-feira (6/5).

Há ainda o alerta vermelho para grande perigo de onda de calor, que, além do risco à saúde, é caracterizado pelas temperaturas de 5°C acima da média em período maior do que cinco dias. O aviso é válido para 22 cidades de Minas até domingo.

Os alertas, emitidos pelo Inmet, atingem municípios das seguintes regiões do estado: Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste de Minas, Metropolitana, Jequitinhonha e Noroeste.

Bloqueio atmosférico

A onda de calor ocorre durante o outono, estação caracterizada por temperaturas mais amenas no estado, devido a atuação de uma massa de ar seco e quente.

A meteorologista do ClimaTempo, Patrícia Cassoli, explica que, desde a última semana de abril, por volta do dia 22, começou a se configurar um bloqueio atmosférico. "Esse bloqueio é um sistema de alta pressão que se forma na média troposfera e joga o ar de cima para baixo, ou seja, impede o avanço da umidade e, consequentemente, a formação de nuvens de chuva."

O bloqueio ganhou mais força no começo desta semana e ficou mais intenso. "Ele funciona como uma barreira, por isso, as chuvas que assolam a Região Sul ficam presas em um só lugar", diz Patrícia. Segundo a meteorologista, os sistemas pluviais não conseguem ultrapassar a massa de ar quente, por isso perdem força, ficando concentrados apenas no Sul.

A previsão é de que essa condição continue no centro do Brasil até 10 de maio. As regiões Centro-Oeste e Sudeste não têm previsão de chuvas até lá.

Quando o frio vai chegar?

Patrícia afirma que a onda de calor deve se estender para o interior do Brasil e que a previsão para o mês de maio é de temperaturas acima da média em todo o território. “A expectativa é que o bloqueio dure até 10 de maio. O frio deve chegar pela faixa Leste e Sul de Minas na última semana do mês."



Mesmo com alerta para onda de calor, Minas Gerais registrou nessa quinta-feira (2/5) as temperaturas mais frias do país. Segundo o Inmet, cinco das seis cidades mais frias do país são mineiras. A menor temperatura registrada foi em Monte Verde, onde os termômetros caíram a 10,7°C pela manhã, seguido dos municípios de Maria da Fé e Caldas, com 11,6°C e 11,7°C respectivamente. Essas três ficam no Sul do estado.

Temperatura neste fim de semana



Nos próximos dias, o clima deve permanecer estável, e os mineiros devem sentir as temperaturas variarem entre 10 ° C e 36 ° C. Segundo alerta do Inmet, a onda de calor deve continuar até este sábado (4/5) no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, no Sul/Sudoeste, no Oeste, no Campo das Vertentes, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no Rio Doce e na Zona da Mata.





Sem previsão de chuva, BH terá o sábado de céu claro com temperatura diurna elevada. Os termômetros deverão oscilar entre 17°C e 31 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 30%, à tarde.



No geral, o fim de semana deve registrar variação entre céu parcialmente nublado e céu claro. O clima seco também continua nos dois dias, por isso a umidade relativa do ar se manterá baixa.

Entenda os alertas de altas temperaturas

Por causa das altas temperaturas que vêm sendo registradas, o Inmet emitiu três alertas meteorológicos de perigo. Entenda quais são eles:



- Perigo potencial: quando há o aumento da temperatura 5ºC acima da média por um período de dois a três dias. Exige cuidado na prática de atividades que podem estar sujeitas a riscos meteorológicos;



- Perigo: aumento da temperatura 5ºC acima da média por três a cinco dias. Importante se manter vigilante e se informar sobre as condições meteorológicas previstas;



- Grande perigo: aumento da temperatura 5ºC acima da média por mais de cinco dias consecutivos. Previsão de um fenômeno meteorológico com intensidade excepcional, com grande probabilidade de risco para a integridade física.



Vai ao show da Madonna? Confira as condições do tempo no RJ

O megashow da cantora Madonna na praia de Copacabana só acontece no sábado, mas fãs da estrela internacional já ocupam espaços da praia e no calçadão. Além dos moradores de diversos municípios do Rio de Janeiro, milhares de turistas e a própria cantora devem enfrentar a onda de calor até o domingo, inclusive com riscos à saúde.



O alerta, classificado como "perigo", abrange municípios nas regiões metropolitana, sul, noroeste, norte, centro fluminense e baixadas. Para evitar complicações por causa do forte calor, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) começou a distribuir água para os fãs da cantora nessa quinta-feira. Uma operação especial funciona no sábado até o fim do espetáculo, com uma "frota de hidratação", formada por kombis e bicicletas. A expectativa é oferecer 50 mil litros de água para refrescar o público.

Com o alerta, o Rio se junta à lista de seis estados que já vivenciavam uma onda de calor ainda mais severa: Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná.



Confira as recomendações do Ministério da Saúde durante o calor:

Sol e Calor

- Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h; se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas

- Use protetor solar, chapéus e óculos escuros (especialmente pessoas de pele clara)

- Proteja as crianças com chapéu de abas

- Use roupas leves e que não retêm muito calor

- Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados

- Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas; não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.

Hidratação

- Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede

- Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar

- Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes.

- Recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes podem não sentir sede. Ofereça-lhes água.

Cuidados com a saúde

- Mantenha medicamentos abaixo de 25º C na geladeira (ler as instruções de armazenamento na embalagem)

- Procure aconselhamento médico se sofrer de uma doença crônica condição médica ou tomar vários medicamentos

- Busque ajuda se sentir tonturas, fraqueza, ansiedade ou tiver sede intensa e dor de cabeça

- Se sentir algum mal-estar, busque um lugar fresco o mais rápido possível e meça a temperatura do seu corpo e beba um pouco de água ou suco de frutas para reidratar

As chuvas no Rio Grande do Sul

Em função da intensidade do bloqueio atmosférico, a frente fria que chega ao Sul do Brasil não tem força para quebrar a massa de ar quente e chegar ao Sudeste. "Ao encontrar a barreira, o frio é desviado para o oceano. Com isso, a chuva fica represada nos extremos do país", relata Patrícia.

A ocorrência dos constantes temporais no Rio Grande do Sul pode ser explicada pela frequência de sistemas de frentes frias na região, juntamente com o calor e umidade vindos do Norte. "Eles são um combustível para essas instabilidades, e estão sendo direcionados para o estado, por isso os altos volumes de chuvas registrados nos últimos dias", explica Patrícia.

As tempestades persistem neste fim de semana, especialmente nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina. No entanto, a partir de domingo, elas começam a perder força e o tempo fica mais estável. Há tendência de trégua entre segunda (6/5) e terça (7/5).



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata