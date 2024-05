Nesta sexta-feira (03/5), uma forte massa de ar seco e quente deixa o tempo estável em Minas. A previsão é que a onda de calor continue atingindo o Estado nos próximos dias. Em Belo Horizonte as temperaturas desta sexta podem chegar a 31 ° C. Já no interior as máximas variam de 25 a 35 °C.





A maior temperatura prevista para hoje deve ser em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, 35,4 °C. Na capital, a estação meteorológica do Santo Agostinho pode alcançar 31,4 °C.

A temperatura mínima registrada em Minas foi em Monte Verde, na região da Serra da Mantiqueira, onde os os termômetros baixaram a 10,7 °C. Em BH, a estação do Cercadinho registrou 17,6 °C.





Para o resto do dia, o céu varia entre claro e parcialmente nublado em todas as regiões do Estado e fica parcialmente nublado no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. O ar quente e seco contribui para que a umidade relativa do ar fique baixa durante a tarde.

Temperatura no fim de semana

Nos próximos dias, o clima deve permanecer estável e os mineiros devem sentir as temperaturas variarem entre 10 C° e 36 ° C. Segundo alerta do Inmet, a onda de calor deve continuar até amanhã no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Rio Doce e Zona da Mata.

Sem previsão de chuva, o fim de semana deve registrar variação entre céu parcialmente nublado e céu claro. O clima seco também continua no sábado e no domingo, por isso a umidade relativa do ar se manterá baixa.