Mesmo com alerta para onda de calor, Minas Gerais registra nesta manhã as temperaturas mais frias do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) cinco das seis cidades mais frias do país são mineiras.



A menor temperatura registrada foi em Monte Verde, onde os termômetros caíram a 10,7°C nesta manhã, seguido dos municípios de Maria da Fé e Caldas, com 11,6°C e 11,7°C respectivamente.



Na quarta e quinta posição estão Passa Quatro e Manhuaçu onde as temperaturas chegaram a 13,9°C e 14,2°C.

Onda de calor em Minas: 22 cidades estão em alerta por altas temperaturas



Confira a lista completa

- Monte Verde (MG): 10,7°C

- Maria da Fé (MG): 11,6°C

- Caldas (MG): 11,7°C

- Campos do Jordão (SP): 13,0°C

- Passa Quatro (MG): 13,9°C

- Manhuaçu (MG): 14,2°C