Segundo a Polícia Militar, a casa do homem estava suja e bagunçada, com marcas de sangue na cama e colchão

Um homem, de 48 anos, foi preso por sequestrar, torturar e estuprar uma vizinha, de 35, por um dia no bairro Cristina, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito foi preso nessa quinta-feira (2/5).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi mantida em cárcere privado na casa do suspeito desde quarta-feira (1º/5). Ela afirmou que foi estuprada diversas vezes, ameaçada e agredida.

Ela voltava para casa na quarta-feira quando foi parada pelo suspeito com uma faca de cozinha. Ele obrigou a vítima ir até a casa dele e, na residência do homem, foi submetida a todo tipo de violência sexual.

A mulher afirmou que gritou por socorro diversas vezes, mas não recebeu ajuda. O suspeito ainda espancou a vítima, a deixou sem se alimentar e a ameaçou caso contasse sobre o crime à polícia.

A vítima conseguiu fugir na noite de ontem quando o homem foi tomar banho. A Polícia Militar foi acionada na UPA São Benedito, onde a mulher deu entrada com diversas lesões no rosto e hematomas nos olhos.

O suspeito foi localizado em um bar da região ao tentar fazer compras com o cartão da vítima. Ainda segundo a PM, a casa do homem estava suja e bagunçada, com marcas de sangue na cama e colchão. Os militares também localizaram no imóvel facas usadas no crime e documentos de outras pessoas.

O homem, que já tem passagens, foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil.