Um homem, de 56 anos, morreu na noite dessa quinta-feira (2/5) na cozinha de casa no bairro Jardim América, Região Oeste de Belo Horizonte. O suspeito, de 52 anos, é enteado da vítima e ainda não foi localizado.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher da vítima e mãe do suspeito relatou que estava no quarto quando escutou gritaria na cozinha e percebeu que o filho saiu de casa correndo, dizendo que o companheiro da mãe deu uma facada nele.

A mulher, que é deficiente visual, foi até a cozinha de casa e percebeu o companheiro caído ao chão. O outro filho dela também estava em casa na hora do ocorrido e confirmou a versão da mulher.

Ainda segundo o irmão do suspeito, ele viu o irmão subindo a rua carregando um pedaço de madeira. A vítima foi encontrada com lesões na cabeça e com grande sangramento.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, viatura já foram acionadas diversas vezes no endereço do crime para agressões entre o suspeito e a vítima em datas anteriores.

A perícia foi acionada, mas não foi possível precisar o instrumento usado na agressão. Nenhuma faca suja foi encontrada no local.

Cerca de quatro horas depois do fato, o irmão ligou novamente para a polícia e disse que encontrou um bastão de madeira sujo de sangue atrás da geladeira.

Até o momento, o suspeito não foi localizado.