Suspeito de abusar de quatro enteados, um pastor de 30 anos foi preso nessa quarta-feira (1º/5) no Bairro Jardim Felicidade, na Região Norte de BH, informou a Polícia Civil (PCMG) nesta quinta (2/5). As vítimas – três meninas e um menino – têm, hoje, 7, 9, 12 e 14 anos. Apesar da denúncia, a mãe das crianças e adolescentes saiu em defesa do companheiro e alegou que a filha mentiu ao acusá-lo.

Os crimes ocorreram em Caratinga, no Vale do Rio Doce, e chegaram ao conhecimento da polícia após uma tia das vítimas realizar denúncia, conforme mostra reportagem da TV Alterosa. (Assista aqui).

"O caso chegou à Polícia Civil há cerca de um ano. A adolescente de 14 anos contou à tia materna que ela teria sido vítima de estupro de vulnerável praticado pelo padrasto”, explicou a delegada Letícia Muller.



Os abusos começaram em 2019, ano em que a mãe iniciou o relacionamento com o suspeito. A vítima tinha apenas 9 anos. "Ele praticava diversos atos libidinosos, além da conjunção carnal. Ela relata também que esses abusos aconteceram com os três irmãos mais novos", completa Muller.

Ainda de acordo com a delegada, a mãe, de 33 anos, negou, em depoimento, que o companheiro tivesse cometido os crimes sexuais. "Segundo ela, isso foi tudo uma invenção da filha e de outras pessoas da cidade. Também podemos perceber que essa mulher vive em um relacionamento abusivo, sendo muito dependente dele (suspeito) emocionalmente."



As crianças e os adolescentes foram encaminhadas a um abrigo. O Conselho Tutelar está envolvido no caso, e as investigações prosseguem.