Larissa Lohane foi presa em flagrante suspeita de agredir a mãe com soco inglês

Nesta quinta-feira (2/5), foi concedida liberdade provisória à atleta paralímpica de taekwondo Larissa Lohane Lopes, presa na madrugada dessa quarta-feira (1º/5) por supostamente agredir a mãe com um soco inglês.

A atleta, de 28 anos, precisará seguir medidas cautelares como manter distância mínima de 200 metros da vítima e se mudar da casa dela, com prazo de cinco dias para informar novo endereço. Larissa será monitorada eletronicamente para garantia do cumprimento das medidas.



A decisão de concessão de liberdade provisória foi da juíza Juliana Miranda Pagano, da Central de Recepção de Flagrantes (Ceflag), em audiência de custódia. A atleta também terá que comparecer a todos os atos do inquérito e ação penal e periodicamente em juízo para informar e justificar suas atividades.



Larissa foi presa em flagrante. Na ocasião, estava muito agressiva, não seguiu as ordens dadas pelos militares e chegou a dar um soco em uma policial durante a abordagem, segundo registrado pela PM. Ela teve que ser imobilizada até a delegacia.



Leia também: Mulher morre em incêndio em bairro de Belo Horizonte

Os policiais relataram que, ao chegarem no local, havia objetos pessoais e aparelhos eletrodomésticos danificados.

A mãe da lutadora foi encaminhada para o Hospital Municipal Odilon Behrens, no Bairro São Cristóvão, na Região Noroeste da capital, com escoriações no rosto.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice