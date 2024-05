A lutadora de taekwondo Larissa Lohane Lopes foi detida por suspeita de agredir a mãe com uso de soco inglês

A atleta mineira paralímpica de taekwondo Larissa Lohane foi presa pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na madrugada desta quarta-feira (1º/5) no Bairro Vila Maria, na Região Nordeste de Belo Horizonte, suspeita de agredir a mãe com um soco-inglês.

A mãe da lutadora foi encaminhada para o Hospital Municipal Odilon Behrens, no Bairro São Cristóvão, na Região Noroeste da capital, com escoriações no rosto.

Os vizinhos afirmaram que uma discussão entre mãe e filha chamou atenção. Pedidos de socorro foram ouvidos de dentro do imóvel. Os policiais relataram que, ao chegarem ao local, havia objetos pessoais e aparelhos eletrodomésticos danificados.

Lohane estava muito agressiva, não seguiu as ordens dadas pelos militares e chegou a dar um soco em uma policial durante a abordagem, segundo registrado pela PM. Ela teve que ser imobilizada até a delegacia.

Carreira

Com uma má-formação congênita do antebraço e da mão direita, Lohane começou a praticar a modalidade paralímpica durante a pandemia. Ela treinava no Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais (CET-UFMG).

Nos Jogos Parapan-Americanos de 2023, realizados em Santiago, no Chile, conquistou a medalha de bronze na categoria até 57 kg.

Lohane chegou a ser medalhista de ouro no 5º Campeonato Brasileiro de Parataekwondo, disputado em São Paulo, em setembro de 2023.