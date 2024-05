Um dos sete ciclistas atropelados por uma van nessa terça-feira (30/4) na BR-040, altura do município de Paraopeba, Região Central de Minas Gerais, morreu na tarde desta quarta-feira (1°/5) no Hospital João XXIII, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo informações cedidas ao Estado de Minas, Thauan Maciel, de 26 anos, teve morte encefálica constatada às 14h e, às 16h30, os aparelhos foram desligados. A família da vítima confirma a morte, mas ainda não marcou local e data do velório.

Os outros dois ciclistas seguem internados na unidade, um está estável e o outro segue no CTI, também estável, mas com quadro grave.

Eles chegaram ao hospital ontem, por volta das 9h, ambos com traumatismo cranioencefálico, sendo um também com trauma pulmonar.

Fhemig

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais para obter mais informações a respeito da morte de Thauan. A Fhemig, por sua vez, informou que não divulga informações de casos individuais.



Acidente





Sete ciclistas de um grupo de cerca de 15 foram atropelados por uma van na manhã de terça-feira (30/04) no KM 428 da BR-040, no município de Paraopeba, região Central de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois deles ficaram gravemente feridos.

De acordo com a Via 040, as duas vítimas feridas gravemente foram atendidas e conduzidas em helicópteros da PRF e do Corpo de Bombeiros para o Hospital do Pronto Socorro (HPS) João XXIII, em BH. As demais vítimas foram socorridas por equipes de ambulâncias do Samu e da própria concessionária.

A PRF informou que a van invadiu o acostamento e se chocou com as sete bicicletas. O veículo seguia no sentido Belo Horizonte/Brasília.