Lago com coreto instalado no Parque Municipal de BH

Um homem, ainda não identificado, pulou no lago do Parque Municipal de Belo Horizonte, no Centro da capital, na manhã desta quarta-feira (1º/5), e se afogou. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima.

Segundo informações preliminares dos militares, populares conseguiram trazer a vítima, que estava em parada cardiorrespiratória, até a margem do lago, que fica próximo à área de brinquedos do parque. Ainda não se sabe o motivo do homem ter pulado no lago.

A equipe do Corpo de Bombeiros iniciou o protocolo de reanimação da vítima. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.



Matéria em atualização