Um homem, de 35 anos, foi morto com quatro tiros na madrugada desta quarta-feira (1º/5), no bairro Papine, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada em local “semelhante a uma invasão usada por moradores de rua e usuários de drogas”. A vítima foi localizada deitada em um colchão, já sem vida e com uma marca de tiro nas costas.

A namorada da vítima contou que estava deitada com o companheiro quando dois homens surgiram e mandaram ela sair de perto. Ela obedeceu e viu os dois suspeitos tentando retirar o namorado do colchão, mas ele resistiu.

A mulher ainda relatou que um deles sacou a arma e deu cinco tiros na vítima. Ela apontou a participação de um terceiro suspeito, que ficou esperando em uma motocicleta ligada durante a ação.

Ainda de acordo com a namorada do homem, a vítima era usuária de drogas e se envolveu com o tráfico. Dias antes do crime, ele revelou para a companheira que estava com uma dívida de R$ 500 com traficantes e que, recentemente, essa dívida aumentou para R$ 1,2 mil.

Um outro morador da invasão, que não quis se identificar, revelou à polícia que um adolescente procurou pela vítima dias atrás para cobrar o pagamento da dívida.

A vítima foi baleada uma vez nas costas, uma vez no ombro, uma vez na mão e uma no peito. O corpo foi removido pelo rabecão e o caso será investigado pela Polícia Civil.