Motorista do Hyundai HB20 bateu em um Renault Kwid parado na rua

Um motorista, de 47 anos, bateu em um carro parado e capotou o veículo na manhã desta quarta-feira (1º/5), no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte.

O acidente foi na esquina das ruas Mármore e Hermílio Alves. A motorista, que dirigia um carro Hyundai HB20, foi socorrida para o Hospital Mater Dei e já foi liberada.

O irmão da condutora, que preferiu não se identificar, está no local do acidente e aguarda o reboque para retirar o veículo da via.

A Polícia Militar registrou a ocorrência.