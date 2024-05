Mulher morreu no local do acidente. Outros dois passageiros ficaram feridos e foram levados para o hospital

Uma idosa, de 73 anos, morreu e dois homens, de 73 e 66 anos, ficaram feridos em uma batida entre carro e caminhão nessa terça-feira (30/4), na rodovia estadual MGC-122, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro Chevrolet seguia no sentido Janaúba com três ocupantes quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu na lateral de um caminhão carregado de bananas que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, a idosa morreu ainda no local do acidente. O motorista, de 66 anos, foi atendido e conduzido ao hospital de Janaúba. O terceiro ocupante, um idoso de 73 anos, foi encaminhado para o hospital com suspeita de fratura no braço esquerdo.

O motorista do caminhão não ficou ferido e dispensou atendimento.

Uma equipe dos bombeiros ficou na rodovia para fazer a lavagem da pista. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve presente no local e fez o controle do tráfego e demais providências.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos de praxe.