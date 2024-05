O Corpo de Bombeiros de Montes Claros, no Norte de Minas, foi acionado na noite desse domingo (28/4), por volta das 20h50, para atender ocorrência de atropelamento no Bairro Vila Sion. A vítima, um homem com idade entre 40 e 50 anos, tinha o costume de se deitar na rua e acabou presa embaixo de um veículo.

Segundo os bombeiros, o condutor teria relatado que não conseguiu ver a vítima, uma vez que ela, aparentemente, encontrava-se deitada na via. Testemunhas contaram que o homem tinha o hábito de se deitar em vias públicas.

Leia também: Feriado em BH: cinco dicas para curtir o dia

Os militares realizaram a estabilização e elevação do veículo por meio do uso de ferramentas hidráulicas para que o homem pudesse ser atendido e retirado em segurança do local.

A vítima foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzida para uma unidade de saúde.

O local foi sinalizado e mantido sob os cuidados de uma equipe da Polícia Militar para acionamento da perícia e demais procedimentos.