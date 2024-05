O governo de Minas vai propor à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) um reajuste salarial de 3,62% para funcionários públicos. Cerca de 610 mil servidores devem ser beneficiados, incluindo inativos e pensionistas da administração direta.

Outro destaque desta terça-feira (30) em Minas foi a definição do local de construção do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) em Belo Horizonte. A PBH escolheu o Barreiro, regional com quase 300 mil habitantes, como o destino para a instituição, que deve ter cerca de 1,4 mil alunos.







Inverno terá temperaturas mais altas que a média

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez um alerta sobre uma nova onda de calor, com temperatura 5°C acima da média, no período entre o último sábado (27) e esta quarta-feira (1º).

A previsão é que nos próximos dois meses as temperaturas estejam igualmente acima da média, por consequência do El Niño. A temperatura deverá abaixar somente em julho, por conta do fenômeno La Niña.

Morte reacende alerta para febre amarela

Uma morte por febre amarela confirmada na divisa entre Minas e São Paulo reacendeu a preocupação para o risco da doença. Diante do caso, o Ministério da Saúde emitiu alerta para intensificação das ações de vigilância sanitária e imunização nas áreas com transmissão ativa do vírus.

Minas Gerais já enfrentou anos críticos diante da febre amarela na temporada 2016/2017, em que foram confirmados 475 casos do tipo silvestre e 162 mortes.



Sete ciclistas são atropelados por van na BR-040

Sete ciclistas ficaram feridos após serem atropelados por uma van na altura do Km 428 da BR-040, em Paraopeba, Região Central de Minas. O grupo contava com 15 ciclistas pedalando no momento do acidente.



Dia do Trabalho: veja o que abre e o que fecha em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou quais órgãos vão funcionar no feriado do Dia do Trabalho, nesta quarta (1º). UPAs, SAMU e hospitais temporários e de campanha continuam funcionando normalmente.

Não estarão operando o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), BH Resolve (mas o PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter mais informações), Procon Municipal (reclamações e denúncias podem ser realizadas pelo portal), e Sala Mineira do Empreendedor.

Azul estreia voos de BH para Jacarepaguá, no Rio

A Azul vai inaugurar voos entre Belo Horizonte, saindo do aeroporto internacional em Confins, para o Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a companhia aérea, a operação deve ocorrer com quatro voos diários.