A Azul vai ter, em breve, voos entre Belo Horizonte, saindo do aeroporto de Confins, e o Rio de Janeiro, pelo Aeroporto de Jacarepaguá. Segundo a companhia aérea, a operação deve se iniciar em 8 de julho, com quatro voos diário.





O Aeroporto de Jacarepaguá fica na avenida Ayrton Senna, uma das principais da região e bem próxima da Barra da Tijuca - a cerca de 30 quilômetros do centro da capital fluminense. É opção para quem quer ir para a Zona Oeste da cidade ou sair de lá.



Os voos serão nos sentidos, diariamente, o primeiro às 06h25, o último às 19h30. As vendas para a nova rota já estão abertas no site da Azul, na Central de Vendas ou por meio das agências de viagens parceiras.

O gestor de Conectividade e Aviação do BH Airport, Clayton Begido, destaca o potencial dessa nova conexão entre Minas Gerais e uma das regiões mais importantes e em franco crescimento no Rio de Janeiro. “Essa opção trará ainda mais conforto ao passageiro que quer chegar com facilidade à Zona Oeste do Rio e circular rápido por bairros como o Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio, sem enfrentar tanto trânsito e aproveitando melhor o seu tempo”, afirma.