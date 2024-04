Eclipse total do sol é presenciado por passageiros em voos especiais da Delta (Passageiros dos voos especiais da Delta tiveram visão privilegiada do eclipse solar (Foto: Divulgação/ Delta) )

Na última segunda-feira, 08 de abril, algumas regiões dos Estados Unidos, assim como de Canadá e México, pararam para que moradores e turistas vislumbrassem o eclipse total do sol. Para marcar a ocorrência desse fenômeno, que foi cheio especificidades – sua visualização completa durou mais do que o dobro do tempo do eclipse total anterior, em 2017, e ele teve um caminho quase duas vezes mais largo –, a Delta ofereceu dois voos especialmente desenvolvidos para proporcionar a melhor visualização possível do eclipse. Os voos tiveram vários diferenciais e momentos marcantes, como não poderia deixar de ser.

Confira os diferenciais dos voos especiais da Delta para o eclipse

Eclipse solar visto de um dos voos especiais da Delta (Foto: Divulgação/ Delta)

– Os dois voos da Delta ofereceram uma visualização completa do eclipse, e ambos tiveram como destino o Aeroporto Metropolitano de Detroit Wayne County (DTW). O voo DL1218 partiu do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom (AUS), enquanto o DL1010 decolou do Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW).

LEIA TAMBÉM: BH Stock Festival inicia as vendas de ingressos

– Os pilotos da Delta planejaram os voos em simuladores, enquanto os despachantes de voo sincronizaram o tempo de tudo, combinando com o Controle de Tráfego Aéreo as manobras que os pilotos poderiam executar para que os passageiros tivessem a melhor visão.

Seleção de amenities pensada especialmente para os “voos do eclipse” (Foto: Divulgação/ Delta)

– O Delta Sky Club (sala VIP da Delta) de Austin, de onde partiu um dos voos, serviu dois coquetéis temáticos no dia do eclipse, o Blackberry Moonrise e o Corona Colada.

– A experiência foi iniciada com comemorações no portão de embarque, onde os clientes ganharam óculos especiais para acompanhar o eclipse. A bordo, eles receberam uma seleção de amenities pensada especialmente para os “voos do eclipse”, que contaram com momentos especiais como a presença do astronauta Scott Kelly e um emocionante pedido de casamento a bordo.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo