Latam anuncia voos diários de Belo Horizonte a Santiago a partir de julho

São Paulo, 23 de abril de 2024 – A LATAM ampliará de 3 para 7 o número de voos semanais na rota Belo Horizonte/Confins-Santiago a partir de julho. O crescimento em 130% da operação tem como objetivo fortalecer a conectividade internacional de Minas Gerais. Os incrementos na rota começam já a partir de maio, aumentando de 3 para 5 voos semanais. As passagens aéreas para os novos voos já estão disponíveis em latam.com e demais canais de venda.

“A LATAM é a companhia aérea que mais conecta o Brasil ao mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior e Santiago é um dos destinos com maior procura. Também temos a vantagem de oferecer uma rede que atende aos viajantes interessados em decolar para o Chile a partir de diversas regiões do Brasil, e não somente dos aeroportos do eixo Rio-São Paulo”, explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

A ampliação da rota reforça não somente a conectividade de Minas Gerais com o Chile, mas também com a Oceania (Austrália e Nova Zelândia). Ao mesmo tempo, abre mais oportunidades para apresentar aos turistas internacionais as atrações de inverno do estado, como as festas juninas, a culinária inigualável e municípios turísticos como Monte Verde, Ouro Preto e Poços de Caldas.

