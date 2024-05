Sete ciclistas foram atropelados por uma van na manhã desta terça-feira (30/4) na altura do km 428 na BR-040, em Paraopeba, na Região Central de Minas Gerais. O grupo denominado “Escolinha Team Pro”, contava com 15 ciclistas pedalando no momento do acidente.

Nas redes sociais, os ciclistas compartilham alguns pedais que fazem pela região, além de corridas oficiais que participam. Normalmente, alguns saem de Caetanópolis e outros de Paraopeba, onde moram. Quando eles chegam no Posto Campinho, uma referência para os ciclistas, eles dão a volta e retornam para as suas respectivas cidades.

De acordo com informações preliminares, os ciclistas costumam pedalar no município com destinos diversos. Alguns gostam de sair ainda de madrugada, por volta das 4h, e voltam ainda pela manhã para trabalhar. O roteiro do pedal de hoje era Paraopeba-Trevão, um trajeto de rotina. Por volta de 6h eles pegaram a BR, no entanto, foram surpreendidos pelo acidente.

Estado de saúde

A Secretaria de Saúde de Paraopeba informou que dentre os feridos, dois estão sendo atendidos em Sete Lagoas, dois em Paraopeba com ferimentos leves e dois foram encaminhados inconscientes a Belo Horizonte.

O órgão informou que os feridos se chamam Fernando, Juliano, Júlio, Thauan Maciel, Ariel Ferreira e Elvimar Júnior.

De acordo com familiares, Ariel Ferreira, um dos ciclistas que está em Sete Lagoas, teve um corte profundo na perna direita e um corte no rosto. Já Elvimar Júnior, que está no mesmo hospital, teve uma luxação no braço esquerdo. Ambos tiveram esfoliações nos corpos. A família ainda aguarda informações.

Segundo informações cedidas ao Estado de Minas, os ciclistas chegaram por volta das 9h no Hospital João XXIII, ambos com traumatismo cranioencefálico, sendo um com trauma pulmonar também.



Um dos homens internados em BH se trata de Júlio Ferreira, atleta profissional que gostava de se reunir com o grupo no município. Ele entrou no bloco cirúrgico às 11h e está estável, mas a família ainda não sabe quantas cirurgias ele vai precisar fazer. Já Thauan Maciel aguarda a entrada. Nele, foi preciso realizar tentativas de reanimação.



O ciclista Júlio Ferreira entrou no bloco cirúrgico às 11h e estava estável até a publicação da matéria Reprodução/Strava

Acidente

Sete ciclistas de um grupo de cerca de 15 foram atropelados por uma van na manhã desta terça-feira (30/04) no KM 428 da BR-040, no município de Paraopeba, região Central de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois deles ficaram gravemente feridos. A ocorrência continua em andamento.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Via 040, concessionária da rodovia, estão no local.

De acordo com a Via 040, as duas vítimas feridas gravemente foram atendidas e conduzidas em helicópteros da PRF e do Corpo de Bombeiros para o Hospital do Pronto Socorro (HPS) João XXIII, em BH. As demais vítimas foram socorridas por equipes de ambulâncias do Samu e da própria concessionária.

A PRF informou que a van invadiu o acostamento e se chocou com as sete bicicletas. O veículo seguia no sentido Belo Horizonte/Brasília.