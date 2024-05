Dois dos sete ciclistas atropelados por uma van na manhã desta terça-feira (30/04) no KM 428 da BR-040, no município de Paraopeba, região Central de Minas Gerais, estão internados em estado grave.

Segundo informações cedidas ao Estado de Minas, os ciclistas chegaram por volta das 9h no Hospital João XXIII, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ambos deram entrada na instituição de saúde com traumatismo cranioencefálico. Um deles está com trauma pulmonar.

Um dos ciclistas entrou no bloco cirúrgico às 11h. Outro ainda aguarda a entrada. Nele foi preciso realizar tentativas de reanimação.

Ainda não se sabe a identidade das vítimas.





Entenda o caso

Sete ciclistas de um grupo de cerca de 15 foram atropelados por uma van na manhã desta terça-feira (30/04) no KM 428 da BR-040, no município de Paraopeba, região Central de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois deles ficaram gravemente feridos. A ocorrência continua em andamento.



De acordo com a concessionária que administra a rodovia, as duas vítimas feridas gravemente foram atendidas e conduzidas em helicópteros da PRF e do Corpo de Bombeiros para o Hospital do Pronto Socorro (HPS) Joao XXIII, em Belo Horizonte. As demais vitimas foram socorridas por equipes de ambulâncias do Samu e da própria concessionária.

De acordo com informações da PRF e da concessionária que administra a BR-040, a van invadiu o acostamento e se chocou com as sete bicicletas. O veículo seguia no sentido Belo Horizonte/Brasília. O trecho da BR-040 onde aconteceu o atropelamento é duplicado.