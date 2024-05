Sete ciclistas de um grupo de cerca de 15 foram atropelados por uma van na manhã desta terça-feira (30/04) no KM 428 da BR-040, no município de Paraopeba, região Central de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois deles ficaram gravemente feridos. A ocorrência continua em andamento.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da PRF e da concessionária da rodovia estão no local.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, as duas vítimas feridas gravemente foram atendidas e conduzidas em helicópteros da PRF e do Corpo de Bombeiros para o Hospital do Pronto Socorro (HPS) Joao XXIII, em Belo Horizonte. As demais vitimas foram socorridas por equipes de ambulâncias do Samu e da própria concessionária.

De acordo com informações da PRF e da concessionária que administra a BR-040, a van invadiu o acostamento e se chocou com as sete bicicletas. O veículo seguia no sentido Belo Horizonte/Brasília.

A van invadiu o acostamento e se chocou com as sete bicicletas Via 040/divulgação

O trecho da BR-040 onde aconteceu o atropelamento é duplicado. Por causa do acidente, o trânsito de veículos no local chegou a ser parcialmente interditado, mas foi liberado por volta das 11h10.