Um grave acidente envolvendo cinco carros deixou uma pessoa morta e pelo menos três feridas na BR-050, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde deste sábado (27/4).

As causas do acidente, ocorrido em um trecho sob o viaduto da Avenida João Naves de Ávila, não foi esclarecida. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), duas vítimas — motorista, de 53 anos, e passageira, de 48 — ficaram presas às ferragens de um dos veículos. Ambas foram encaminhadas em estado grave ao hospital.

Um homem de 56 anos, motorista de outro dos cinco veículos envolvidos no acidente, foi socorrido em estado grave pelos bombeiros. Ele apresentava suspeita de fratura na perna esquerda, escoriações pelo corpo e também reclamou de dor torácica aos militares. Ele foi encaminhado para uma unidade de pronto-atendimento em Uberlândia.

Até o fechamento desta matéria, a pessoa que morreu ainda não havia sido identificada.