O outono chegou e a expectativa de que o calor se despedisse em Belo Horizonte se derrete semana após semana com as altas temperaturas dos termômetros. Neste domingo (28/4) e no início da próxima semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperaturas máximas próximas do recorde histórico na capital mineira para a derradeira semana de abril.

Levantamento publicado pela MetSul com base na análise da base de dados do Inmet aponta que o dia mais quente da última semana de abril em BH aconteceu em 1998. Na ocasião, em um dia 25, os termômetros registraram 32,1 º C na cidade em seu pico mais quente. Os próximos dias não devem ser de quebra de recorde, mas o calor não será muito diferente.

Segundo o Inmet, o domingo terá termômetros indicando 17ºC em seu momento mais frio em BH. A máxima prevista é de 31ºC, chegando próximo ao recorde histórico registrado há 26 anos. Manhã e tarde serão de céu ensolarado com poucas nuvens e a noite tende a ser mais nublada. A umidade máxima será de 85% e a mínima de 30%.

Na segunda-feira (29/4), a mínima prevista é de 18ºC e a máxima, de 31ºC, novamente. Na terça (30/4) e na quarta-feira (1/5), o momento mais quente do dia deve ter termômetros registrando 30ºC. Segundo o Inmet, não há previsão de chuva para nenhum dos dias citados.

O prognóstico para o outono brasileiro, publicado pelo Inmet no fim de março, já projetava uma estação mais quente do que o habitual no estado. Na Região Sudeste, a previsão era de um acumulado de chuvas ligeiramente acima da média histórica no Sul de Minas e dentro do esperado ou pouco abaixo do comum no restante do mapa. Quanto à temperatura, era esperado que os números fossem mais altos que o habitual em todas as regiões mineiras.

Leia mais: BH tem dia mais quente do ano e da história para março neste domingo (17/3)



Brasil encalorado

O fim de semana também será quente em quase todo o país, com destaque para as regiões Centro-Oeste e Sudeste, que devem registrar temperaturas muito acima da média para este período do ano.

Tomando as capitais como exemplo, neste domingo, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória têm máximas previstas em 34ºC, 33ºC e 30ºC. No Centro-Oeste, as previsões são de 30ºC em Brasília; 34ºC em Campo Grande e Goiânia; e 36ºC em Cuiabá.

Apesar dos números altos, o Inmet não classifica o atual momento como uma onda de calor. O órgão destaca que a nomenclatura é utilizada quando a previsão indica temperaturas ao menos 5ºC acima da média mensal pelo período mínimo de dois a três dias consecutivos em determinada área de abrangência.

Leia também: Cidade natal de Ziraldo faz cortejo em homenagem a cartunista

No último ano corrido, todos os períodos registraram temperaturas acima da média histórica (calculada desde 1961) no Brasil. De julho a novembro do ano passado, cada um dos meses foi o mais quente da história do país. O país já teve três ondas de calor neste ano. Em 2023, o Inmet calcula nove ondas durante todo o ano.