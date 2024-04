O dia em Minas Gerais deve ser marcado pelo calor e por pancadas de chuvas em algumas regiões do estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas seguem elevadas em todo o estado nesta quarta-feira (3/4).

Devido a áreas de instabilidade atmosféricas que atuam na divisa dos estados de Minas e Bahia, o dia deve ser de céu com muitas nuvens e pancadas de chuvas fortes, principalmente nas regiões Norte e Noroeste.

As regiões Central, Vale do Rio Doce e Mucuri devem ter céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado. Há, ainda, possibilidade de chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba e Metropolitana.

Segundo o Inmet, a tendência é que o tempo fique estável nas demais regiões mineiras. A temperatura mais baixa registrada foi de 14°C, no Sul de Minas, e a máxima pode chegar a 36°C no Triângulo e Alto Paranaíba.

Belo Horizonte

Na capital mineira, a previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde. A temperatura mínima registrada foi de 19°C e a máxima estimada é de 31°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, nessa terça-feira (2/4), um alerta para risco geológico forte na Regional Centro-Sul e moderado para o Barreiro até quinta-feira (4/4), devido às fortes chuvas registradas ontem.

Em apenas duas horas, a região Centro-Sul acumulou mais de 90% do volume pluviométrico esperado para todo o mês de abril. Os bairros Buritis, São Pedro e Santo Antônio tiveram diversos pontos de alagamento.



Como fica o clima em abril

No mês de abril, Minas Gerais passa pela transição entre as estações chuvosa e seca. Ao longo do mês, as chuvas diminuem gradativamente, de forma que no início de maio todo o estado já se encontra no período seco.

A partir da segunda quinzena, as temperaturas matinais ficam mais amenas, mas se elevam bastante à tarde. A condição climática é chamada de amplitude térmica, quando as temperaturas máximas e mínimas se distanciam.