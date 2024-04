Vista do céu carregado com nuvens de chuvas, na Praça do Papa, na região Centro-Sul de BH

A forte chuva que atinge BH na tarde desta terça-feira (2/4) deixou ruas das regiões Centro-Sul e Oeste alagadas. A reportagem do Estado de Minas registrou um grande volume de água em ruas dos bairros São Pedro e Santo Antônio. Além disso, imagens recebidas mostram situação semelhante no Buritis.

Veja o vídeo:

Segundo a Defesa Civil da capital, às 17h30, a Região Centro-Sul registrava chuva extremamente forte, enquanto na Leste chovia forte. O órgão emitiu também alerta para risco de transbordamento do Córrego do Leitão. O aviso pede que os motoristas evitem trafegar pela Rua Joaquim Murtinho no cruzamento com as ruas Marquês de Garcia, Marquês de Maricá e Marquês de Paranaguá, no Bairro Santo Antônio.