Um homem, de 27 anos, foi morto na entrada do cemitério da cidade de Sobrália, na região do Vale do Rio Doce de Minas, nessa segunda-feira (1º). O crime pode ter sido motivado devido a uma discussão entre a vítima e dois homens, ocorrida dias atrás.



De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher da vítima estava em casa quando ouviu os disparos e o marido gritar por ajuda. Ela foi até a rua e encontrou o homem sangrando.

A mulher ainda tentou levá-lo para dentro de casa, mas ele não resistiu e caiu no chão. Durante o trajeto, mais disparos foram feitos e ela foi atingida no pé.

Em conversa com os militares, a esposa da vítima contou que dias atrás ele teria discutido com dois homens, que estariam morando em uma casa em que o rapaz era dono.

Após a briga, ele mandou os dois deixarem o imóvel, o que teria causado a revolta da dupla. Diversas ameaças foram feitas durante a discussão.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, na última quarta-feira (27), a própria vítima do homicídio e os dois suspeitos teriam ido até a casa de um homem na cidade e efetuado diversos disparos de arma de fogo. O homem alvo do ataque foi visto na porta do imóvel do casal, logo após o rapaz ter sido baleado.

Os policiais procuraram os suspeitos do crime. Eles foram até a casa de um dos homens, e, após uma conversa, foi descartada a participação do rapaz no homicídio. Um segundo suspeito também apresentou um álibi, que foi comprovado.

Os autores do crime não foram localizados. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo removido ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.