Helicóptero realiza pouso forçado no Aeroporto Municipal de Pará de Minas nesta terça-feira (2/4)

Um helicóptero realizou um pouso de emergência na pista do Aeroporto Municipal de Pará de Minas, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (2/4).

Esta é a segunda queda de aeronave registrada em menos de uma semana no aeroporto. Na última quarta-feira (27/3), outra queda de helicóptero foi registrada no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas ou princípio de incêndio.

O piloto do helicóptero responsável pelo voo era o comandante João Bosco Ferreira, que integra a Escola de Aviação Civil (EFAI), com sede em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Está pendente a informação de se ele pilotava ou, no momento da queda, o aluno.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Pará de Minas e com a EFAI, mas não obteve retorno.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice