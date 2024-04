As corujas são aves predadoras de hábito noturno, adaptadas à caça em ambientes de pouca luminosidade. Possuem uma visão mais aguçada com capacidade de enxergar em locais de pouca luz. Mas, curiosamente, em Janaúba, no Norte de Minas, uma coruja foi resgatada depois de ter se chocado com um poste de luz.



A ave foi recolhida pelo Corpo de Bombeiros na noite de segunda-feira (01/04), na Praça Doutor Rockert, no Centro da cidade.



De acordo com a corporação, a coruja foi encontrada no meio da praça, sem condições de voar, devido ao fato de ter machucado as asas. Foi constatado que a ave se feriu ao bater em um poste da rede de energia.



Com uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e técnicas específicas, os militares fizeram a captura da coruja.

Devido ao ferimento, a ave foi encaminhada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Montes Claros.