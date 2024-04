Um homem investigado por aplicar ao menos 11 golpes em mulheres que conheceu em aplicativos de relacionamento, foi preso pela Polícia Civil, em um restaurante, na Capital Fluminense, na última sexta-feira (29). Caio Henrique da Silva Camossato gerou um prejuízo de R$ 500 mil para apenas uma vítima, ao pedir dinheiro. Além de somar um total de R$ 1,8 mil com estelionato.

Caio Henrique alegava ser um ator, compositor e dono de imóveis, mas que passava por problemas financeiros. A prisão do golpista foi planejada por um grupo de mulheres lesadas pelo acusado. Uma das vítimas, Tayara Banharo, contou que decidiu procurar as outras e elas passaram a monitorar as atividades dele.



O investigado utilizava o cartão de crédito de uma das mulheres. As conversas entre Caio Henrique e a personagem criada por Tayara duraram até um mandado de prisão ser emitido contra ele. Os dois marcaram um encontro, mas no local, o investigado só achou agentes da Polícia Civil.



Ele era investigado por cinco casos em São Paulo, e já havia sido condenado por estelionato em 2019. A pena foi convertida para prestação de serviços comunitários, que ele nunca cumpriu. Nos últimos dois meses, Caio se relacionava com uma PM do Rio de Janeiro.

A defesa de Caio alegou que as acusações não têm fundamento. Se condenado, Caio Henrique pode pegar uma pena de até 5 anos de prisão.