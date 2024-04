Um ortopedista foi tragado por um buraco que subitamente se formou sob seus pés enquanto ele passeava por uma calçada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (1/4). O incidente aconteceu no Bairro Gilberto Machado.



As identidades, incluindo o nome e a idade da vítima, permanecem confidenciais, embora tenha sido confirmado pela prefeitura local que o indivíduo afetado é um médico ortopedista.



Uma câmera de vigilância capturou o exato momento do ocorrido, mostrando um indivíduo vestindo azul, que transitava pela rua carregando uma sacola, quando inesperadamente o chão sob ele desaba, engolindo-o na cratera formada.



O profissional de saúde foi rapidamente levado a um hospital particular, contudo, até o momento, detalhes sobre seu estado de saúde não foram divulgados.



A área onde ocorreu o acidente foi prontamente cercada pela Defesa Civil, enquanto a administração municipal se debruça sobre a investigação das causas que levaram à formação da cratera.