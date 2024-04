SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta segunda (1/4), a companhia aérea Latam adiciona uma nova opção de refeição ao cardápio de bordo: a Vaca Atolada de Primeira da chef Júlia Tricate, que será servido nas classes executiva (premium business) e econômica dos voos internacionais de longa duração (sete horas ou mais).





Servido com purê de mandioca, farofa de biju, couve refogada e vinagrete de feijão-fradinho, o prato foi o escolhido para representar a região sudeste dentro do programa Sabor à Brasileira, que serve, nos ares, pratos de chefs mulheres de todas as regiões do país.





Já passaram pelo menu o Baião de Dois ao Mar, da chef baiana Nara Amaral, que inaugurou a série; a Galinhada das Deusas, da chef Manuelle Ferraz; o Amazônia Encantada, da chef Débora Shornik; o Pintado Pantaneiro da chef Ariani Malouf e o Porco Catarina, da chef Janete Borges. O projeto reforça a onda de companhias aéreas recrutando chefs para melhorar a imagem de comida de avião.





Vencedora do The Taste Brasil em 2017, Tricate atualmente toca três casas em São Paulo: o De Segunda Restaurante, no Itaim Bibi, e o De Primeira Botequim e De Primeira Quintal, na Vila Madalena. Seu sócio nas três empreitadas é o também chef Gabriel Coelho, seu marido e vencedor da primeira temporada do reality Mestre do Sabor.





Segundo a companhia aérea, todos os pratos são harmonizados com uma carta de vinhos assinada por Héctor Vergara, único Master Sommelier da América Latina, que analisou mais de 500 opções até chegar a uma lista que realçasse os sabores da América do Sul.





"O serviço de bordo é um dos pontos de contato em que conseguimos ter uma troca mais próxima ao cliente e demonstrar sua importância ao servir uma boa refeição", diz Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do LATAM Airlines Group. "Aproveitamos esse momento para levar o nome de mulheres brasileiras para o mundo por meio de pratos elaborados e que representam em alto nível a riqueza da culinária brasileira."