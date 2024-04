Um acidente de trânsito, na manhã desta segunda-feira (1/4), resultou na morte de um homem na PR-281, entre Salto do Lontra e Dois Vizinhos, no Paraná. Além disso, uma mulher sofreu ferimentos graves. Até agora, as identidades das vítimas não foram divulgadas.



De acordo com informações do portal “CGN”, o acidente envolveu uma caminhonete Fiat/Strada e dois caminhões. O homem, que conduzia a caminhonete, foi violentamente arremessado do veículo após o impacto, resultando em sua morte instantânea.



A passageira sofreu lesões graves e foi rapidamente socorrida e encaminhada para receber tratamento médico em uma unidade hospitalar da região.



Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual compareceu ao local para registrar a ocorrência, além de providenciar a sinalização da rodovia e controlar o tráfego na área.