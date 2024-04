crédito: Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás

Aeronave carregada de produtos agrícolas realiza pouso forçado em Catalão (GO), às margens da rodovia GO-305

Uma aeronave agrícola realizou um pouso forçado às margens da rodovia GO-305, em Catalão, no sudeste de Goiás, na manhã desta segunda-feira (1/4). O piloto teve ferimentos leves e foi socorrido pelos bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, o acidente ocorreu no trecho entre o trevo da BR-050 e mineradoras da região.

A aeronave estava carregada de defensivos agrícolas (produtos químicos, físicos ou biológicos usados no controle de seres vivos) quando precisou realizar o pouso forçado e bateu em árvores de pequeno porte.

O piloto foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital particular. Testemunhas relataram que a aeronave perdeu potência, obrigando o condutor da aeronave a fazer o pouso de emergência.