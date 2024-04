Na noite de sexta-feira (29/03), uma cobra da espécie “muçurana”, também conhecida popularmente como “cobra preta” foi encontrada na garagem de uma casa na Vila Oliveira, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais .



O animal, que mede cerca de 2 metros, foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, com o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e técnicas adequadas, sendo devolvida à natureza, em local afastado da área urbana.



A “ muçurana”, apesar de assustador pelo seu tamanho, não é venenosa. Também é inofensiva para humanos –por isso, curiosamente, é conhecida como “cobra do bem”. Ela mede cerca de 1,5 m, mas pode alcançar até 2,5 m na vida adulta.



Dependendo da espécie, pode ter hábitos diurnos ou noturnos, e costuma viver em matas e no meio da vegetação rasteira e fechada, perto de rios e lagoas. Outra característica interessante é que ela muda de cor ao longo da vida, indo de rosa claro e laranja quando jovem até azul escuro e preto na fase adulta.



Jiboia encontrada em telhado



Uma jiboia, medindo aproximadamente 1,5 metro, foi parar em cima do telhado de uma construção, em Salinas, também no Norte do estado. O animal foi recolhido por uma equipe do 9º Pelotão do Corpo de Bombeiros no município, na tarde de sexta-feira (29/03).



De acordo com a corporação, a cobra estava alojada no telhado de um imóvel, usado como pátio de veículos, no Bairro Parque Rural.



Com o uso de EPIs e técnicas recomendadas, os militares realizaram a captura da serpente que não apresentava ferimentos. Logo em seguida, o animal foi reintegrado ao habitat natural, na região.