O motorista de um micro-ônibus que atropelou fiéis que participavam de uma procissão em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, no domingo (31/3), se apresentou à polícia e prestou depoimento na manhã desta segunda (1º/4). No momento do acidente, o condutor do veículo tinha fugido do local. Ao todo, sete pessoas morreram e pelo menos 19 ficaram feridas.

A prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informou que o veículo funciona como transporte complementar e tem a autorização do município para circular na cidade. O nome do motorista não foi divulgado. O prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, decretou luto de três dias em memória das vítimas.

O micro-ônibus tinha saído da praça do terminal de ônibus de Marcos Freire e seguia para a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O atropelamento ocorreu no trecho conhecido como "ladeira da Adelaide", na Avenida Barreto de Menezes.

"As informações levantadas até o momento, no local, são de que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando descia uma ladeira na Avenida Barreto de Menezes, ainda teria desviado dos veículos, mas atingiu os fiéis", informou a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.

Microônibus atropelada fiéis em procissão. O fato aconteceu no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes. Até o momento, quatro pessoas morreram e 25 ficaram feridas. O motorista fugiu. pic.twitter.com/stLKoWSVcl — ???????????????????????????????????? ? (@Spacelibertar) April 1, 2024

Segundo a prefeitura, faleceram três mulheres, de 66, 53 e 51 anos e dois homens, de 68 e 52 anos. Das pessoas atendidas pelo Samu e Corpo de Bombeiros, ainda há 26 internadas, sendo nove no Hospital da Restauração, sete no Hospital Dom Hélder, uma no Hospital Otávio de Freitas, uma em hospital particular e seis na UPA da Imbiribeira e dois na UPA do Ibu.

Por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS), o governo de Pernambuco lamentou "o trágico sinistro de trânsito". Os Bombeiros foram acionados por volta das 17h, momento em que responderam ao chamado com oito viaturas.

Veículo está regular

A secretaria Executiva de Ordem Pública e de Mobilidade afirmou que o veículo envolvido no acidente está em situação regular, tendo laudo de inspeção técnica veicular do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologi (Inmetro) realizada há cinco meses, com validade anual. A documentação do microônibus e do motorista também estão regulares. O veículo foi guinchado para a Delegacia de Prazeres, para perícia do Instituto de Criminalística.

"O prefeito Mano Medeiros determinou que as equipes da Prefeitura colaborassem com a polícia, para que as investigações transcorram com a maior celeridade e devido rigor. Nesta segunda-feira, equipe multidisciplinar estará na Escola Adelaide Pessoa Câmara, prestando todo o serviço necessário para apoiar os familiares das vítimas", destacou a prefeitura.