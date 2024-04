SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um homem de 34 anos foi preso por suspeita de estuprar e matar a facadas uma idosa de 84 anos, em Cuiabá. Ele é funcionário de uma distribuidora de gás vizinha à residência da vítima e foi preso em flagrante pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Segundo a polícia, o homem confessou o crime, alegando ter entrado na casa da mulher com a intenção de roubar o celular e dinheiro para comprar drogas e bebida alcoólica.





O caso, que aconteceu no bairro Despraiado na última quinta-feira (28), foi registrado como roubo qualificado, estupro com resultado morte, homicídio qualificado e feminicídio.





No vídeo das câmeras de segurança da distribuidora de gás, obtido pela DHPP, é possível ver o momento em que o homem pula o muro lateral da casa, com um par de botas de cor preta e uma sacola verde.

O corpo da vítima, Horaide Bueno Stringuini, foi encontrado no final da manhã de quinta-feira na residência, com sinais de violência sexual e duas perfurações no tórax. A faca utilizada no crime foi localizada em um terreno ao lado da casa.





Familiares informaram que a idosa morava sozinha e que um neto havia falado com ela por volta das 07h30, indicando que o crime aconteceu depois desse horário.





As imagens permitiram identificar o autor. A bota que ele utilizava no trabalho, e que carregava no momento em que saiu da casa da vítima, foi localizada em um terreno na rua acima do local do crime.





Após a identificação, os policiais prenderam o homem em flagrante no início da madrugada de sexta-feira (29).





O delegado Nilson André Faria de Oliveira autuou o autor pelos crimes de roubo qualificado, estupro com resultado morte e homicídio qualificado pelo motivo fútil --recurso que impossibilitou a defesa da vítima -- e feminicídio, sendo posteriormente o preso colocado à disposição da Justiça.