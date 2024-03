Um incêndio tomou conta de um edifício ainda em fase de construção localizado no Recife, na noite de quinta-feira (28/3). Vídeos e fotos divulgados em plataformas de mídia social revelam que as chamas envolveram completamente o Edifício Botanik Torre Flora 1, localizado no Bairro da Torre, parte oeste da capital de Pernambuco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h05 para conter as chamas e ainda não deu informações sobre a possibilidade de existirem vítimas. São quatro veículos da corporação utilizados na ação: duas de combate a incêndio, uma de comando operacional e uma plataforma.

Prédios próximos foram evacuados por precaução, bem como a energia foi desligada. Em nota, a Neoenergia Pernambuco confirmou que o desligamento da energia foi por questões de segurança.

"Equipes da distribuidora permanecem na localidade auxiliando os trabalhos do Corpo de Bombeiros. O serviço na área será imediatamente restabelecido assim que houver condições segura para a população", informa o texto da Neonergia Pernambuco.