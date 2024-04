Subiu para sete o número de mortos no acidente em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. A tragédia ocorreu durante uma procissão de Páscoa, no domingo (31/1), quando um micro-ônibus atropelou 26 fiéis.

Anteriormente, haviam sido confirmadas quatro mortes, três mulheres, de 66, 53 e 51 anos, e dois homens, de 68 e 52 anos.

Leia mais: O que se sabe sobre o acidente com Porsche que matou motorista de aplicativo em SP





O condutor do veículo fugiu do local no momento do atropelamento, mas se apresentou à delegacia e prestou depoimento na manhã desta segunda-feira (1/4).